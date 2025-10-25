Защитник Нуралы Алип высказался о роли капитана в «Зените» и в сборной Казахстана

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился впечатлениями от получения капитанской повязки в обеих этих командах.

— Видно, что у вас в команде большой авторитет. Подтверждение — ​капитанская повязка, которую вам впервые доверили в матче в Грозном. Быть капитаном «Зенита» и сборной Казахстана — ​это примерно похожие ощущения?

— И в сборной, и в клубе капитанская повязка — ​это большая ответственность. Нельзя подвести команду. Хоть на шутливых видео я кого-то и пинаю, у меня со всеми отличные отношения. Всех люблю, всех поддерживаю даже на тренировках, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».