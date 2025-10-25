Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пацаны понимают, что это не со зла». Нуралы Алип — о жёсткой игре на тренировках «Зенита»

«Пацаны понимают, что это не со зла». Нуралы Алип — о жёсткой игре на тренировках «Зенита»
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался об интенсивности тренировок в клубе с берегов Невы.

— Вы защитник жёсткий и неуступчивый. Соперникам против вас играть тяжело и порой больно. А на тренировках партнёрам по команде тоже приходится терпеть?
— Больше всех достается нашим нападающим — ​Кассьерре, Луси и Соболю. Бывают настолько интенсивные тренировки, что ты не замечаешь, что с кем-то играешь жёстко. Потом подходишь: «Извини, я на тебя наступил». Все пацаны понимают, что это не со зла, в этом плане всё нормально, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года.

Материалы по теме
Защитник Нуралы Алип высказался о роли капитана в «Зените» и в сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android