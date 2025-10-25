«Пацаны понимают, что это не со зла». Нуралы Алип — о жёсткой игре на тренировках «Зенита»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался об интенсивности тренировок в клубе с берегов Невы.
— Вы защитник жёсткий и неуступчивый. Соперникам против вас играть тяжело и порой больно. А на тренировках партнёрам по команде тоже приходится терпеть?
— Больше всех достается нашим нападающим — Кассьерре, Луси и Соболю. Бывают настолько интенсивные тренировки, что ты не замечаешь, что с кем-то играешь жёстко. Потом подходишь: «Извини, я на тебя наступил». Все пацаны понимают, что это не со зла, в этом плане всё нормально, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».
Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года.