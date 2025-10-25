Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 25 октября

Сегодня, 25 октября, состоялись пять матчей в рамках 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 25 октября:

«Уфа» – «Нефтехимик» – 3:2;

«Сокол» – «Волга» Ульяновск – 1:0;

«Шинник» – «Спартак» Кострома – 2:2;

«Черноморец» – «Челябинск» – 0:0;

«Торпедо» – «Чайка» – 3:2.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 15 матчей. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», у которого 30 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (30) и «Родина» (26). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 16 встреч.