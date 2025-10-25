Видео: стычка Глебова и Рассказова в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

В эти минуты проходит матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте произошла стычка между форвардом ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником «Крыльев» Николаем Рассказовым. Футболисты повздорили после борьбы за матч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает третье место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке. В минувшем туре московская команда уступила «Локомотиву» (0:3), а самарский клуб разделил очки с «Оренбургом» (1:1).