Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Видео: стычка Глебова и Рассказова в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Видео: стычка Глебова и Рассказова в матче ЦСКА — «Крылья Советов»
В эти минуты проходит матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

На 55-й минуте произошла стычка между форвардом ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником «Крыльев» Николаем Рассказовым. Футболисты повздорили после борьбы за матч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает третье место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке. В минувшем туре московская команда уступила «Локомотиву» (0:3), а самарский клуб разделил очки с «Оренбургом» (1:1).

