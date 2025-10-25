Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Торпедо М — Чайка, результат матча 25 октября 2025, счет 3:2, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» одержало первую победу в Первой лиге после возвращения Кононова, обыграв «Чайку»
Аудио-версия:
Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин из Москвы. Матч закончился победой московской команды со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 2
Чайка
Песчанокопское
1:0 Каштанов – 29'     1:1 Библик – 59'     2:1 Юшин – 72'     3:1 Юшин – 77'     3:2 Джебов – 90'    

Первый гол в матче забил Алексей Каштанов. Нападающий автозаводцев отличился на 29-й минуте. Во втором тайме форвард «Чайки» Станислав Библик сравнял счёт на 59-й минуте. Нападающий «Торпедо» Александр Юшин вывел вперёд свою команды на 72-й минуте, а через пять минут он оформил дубль. Хавбек гостей Абдулло Джебов отличился на 90-й минуте установил окончательный счёт в матче – 2:3.

После 16 матчей второго по силе дивизиона чемпионата России московское «Торпедо» набрало 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Столичная команда впервые победила в Первой лиге после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера. В активе «Чайки» 11 очков, команда располагается на последней, 18-й строчке.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
