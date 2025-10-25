Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Наполи» — «Интер»: Чалханоглу сократил отставание миланцев в счёте на 59-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты идёт матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани. На данный момент счёт 2:1 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

На 59-й минуте Хакан Чалханоглу забил «с точки» и сократил отставание миланцев в счёте. Ранее, на 33-й минуте, Кевин Де Брёйне реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. На 54-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество хозяев поля.

После семи туров чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает третье место. Подопечные Кристиана Киву также заработали 15 очков, но располагаются на второй строчке.

В минувшем туре неаполитанская команда проиграла «Торино» (0:1), а миланский клуб победил «Рому» (1:0).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
