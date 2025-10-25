«Наполи» — «Интер»: Ангисса забил третий мяч «партенопейцев» на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани. На данный момент счёт 3:1 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте Франк Ангисса забил третий мяч «партенопейцев». Ранее, на 33-й минуте, Кевин Де Брёйне реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. На 54-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте Хакан Чалханоглу забил «с точки» и сократил отставание миланцев в счёте.

После семи туров чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает третье место. Подопечные Кристиана Киву также заработали 15 очков, но располагаются на второй строчке.

В минувшем туре неаполитанская команда проиграла «Торино» (0:1), а миланский клуб победил «Рому» (1:0).