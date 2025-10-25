Арбитр Федотов высказался о стычке Глебова и Рассказова в матче ЦСКА – «Крылья Советов»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о стычке между форвардом ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником «Крыльев» Николаем Рассказовым в матче 13-го тура РПЛ. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Действовал даже больше не Глебов, а Рассказов. Его действия – более весомые. То, что каждому дали жёлтые – нормальное решение. Глебов залез на рассказова – такое бывает, игровая ситуация. Рассказов же его бросил в агрессивной манере, потом началась стычка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главное – тут не было жёстких ударов. А судья момент контролировал, сразу был там – это хорошо. Так что решение выдать по жёлтой – хорошее. Было бы хуже, если бы одного удалили, а второго нет. И неважно кого. А если бы удалил обоих – я бы тоже понял. Но департамент бы поддержал любое решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.