Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о стычке Глебова и Рассказова в матче ЦСКА – «Крылья Советов»

Арбитр Федотов высказался о стычке Глебова и Рассказова в матче ЦСКА – «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о стычке между форвардом ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником «Крыльев» Николаем Рассказовым в матче 13-го тура РПЛ. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Действовал даже больше не Глебов, а Рассказов. Его действия – более весомые. То, что каждому дали жёлтые – нормальное решение. Глебов залез на рассказова – такое бывает, игровая ситуация. Рассказов же его бросил в агрессивной манере, потом началась стычка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главное – тут не было жёстких ударов. А судья момент контролировал, сразу был там – это хорошо. Так что решение выдать по жёлтой – хорошее. Было бы хуже, если бы одного удалили, а второго нет. И неважно кого. А если бы удалил обоих – я бы тоже понял. Но департамент бы поддержал любое решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«ЦСКА относился ко мне как к отбросу». Нелюбимый период в карьере Адиева
«ЦСКА относился ко мне как к отбросу». Нелюбимый период в карьере Адиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android