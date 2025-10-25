Игрок «Зенита» Алип высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

— В чемпионате России на лидерство сейчас претендуют сразу несколько команд. Вам нравится такая острая борьба или лучше бы её не было?

— Когда столько соперников претендуют на золото, это и трудно, и интересно. Неприятно, что в некоторых моментах мы сами допускаем ошибки. Где-то кто-то не добегает, иногда концентрация падает. За это соперники могут наказать. Конечно, хотелось бы лидировать с большим отрывом, как это было в нескольких предыдущих сезонах. В плотном графике, когда ты не на первом месте, тяжелее. Тут уже не на сто, а на двести процентов выкладываться надо, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

На данный момент лидером чемпионата России является «Локомотив» с 26 очками, на втором месте находится «Краснодар» (26), топ-3 замыкает ЦСКА (24). Сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртой строчке.