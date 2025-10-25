Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Наполи — Интер, результат матча 25 октября 2025, счёт 3:1, 8-й тур чемпионата Италии 2025/2026

«Наполи» переиграл «Интер» в 8-м туре Серии А и вышел на первое место в турнирной таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Интер». Победу со счётом 3:1 одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

На 33-й минуте Кевин Де Брёйне реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. На 54-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте Хакан Чалханоглу забил «с точки» и сократил отставание гостей в счёте. На 67-й минуте Франк Ангисса забил третий мяч «партенопейцев».

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «партенопейцы» 28 октября сыграют в гостях с «Лечче», «нерадзурри» 29 октября примут на своём поле «Фиорентину».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
