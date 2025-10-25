Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» переиграл «Интер» в 8-м туре Серии А и вышел на первое место в турнирной таблице

Окончен матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Интер». Победу со счётом 3:1 одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани.

На 33-й минуте Кевин Де Брёйне реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд. На 54-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте Хакан Чалханоглу забил «с точки» и сократил отставание гостей в счёте. На 67-й минуте Франк Ангисса забил третий мяч «партенопейцев».

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «партенопейцы» 28 октября сыграют в гостях с «Лечче», «нерадзурри» 29 октября примут на своём поле «Фиорентину».