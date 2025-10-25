ЦСКА победил «Крылья Советов» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 72-й минуте. После стандартного положения отличился защитник ЦСКА Матвей Лукин.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Имеющие в своём активе по 26 очков «Краснодар» и «Локомотив» проведут свои матчи в 13-м туре в воскресенье, 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками в 13 играх занимают 11-е место в чемпионате.