Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Хетафе, результат матча 25 октября 2025, счёт 0:1, 10-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Хетафе» победил «Атлетик» Бильбао в выездном матче Ла Лиги благодаря голу Майораля
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 одержали гости.

Испания — Примера . 10-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 75'    

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Отличился форвард «Хетафе» Борха Майораль.

Победа позволила «Хетафе» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» Бильбао остался на восьмой строчке в Ла Лиге. У команды также 14 очков в активе.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
