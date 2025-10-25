Магомед Адиев прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«ЦСКА владел преимуществом, но у нас были хорошие выпады. Считаю, хорошо заблокировали сильные стороны соперника. ЦСКА активно начал второй тайм. Жаль, что пропустили и не реализовали свои моменты», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», в активе которых по 26 очков, проведут свои матчи в 13-м туре в воскресенье, 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.