22:05 Мск
Магомед Адиев прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«ЦСКА владел преимуществом, но у нас были хорошие выпады. Считаю, хорошо заблокировали сильные стороны соперника. ЦСКА активно начал второй тайм. Жаль, что пропустили и не реализовали свои моменты», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», в активе которых по 26 очков, проведут свои матчи в 13-м туре в воскресенье, 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.

