Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев назвал главную проблему команды в последних играх

Главный тренер «Крыльев Советов» Адиев назвал главную проблему команды в последних играх
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила московскому ЦСКА со счётом 0:1, назвал главную проблему самарцев в последних играх.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Вадим Раков пока не набрал кондиции. Ему надо время, он много пропустил. В этом наша проблема. Бабкин — основополагающий футболист, но ему тоже надо время набрать форму. Божина не хватает. Травмы нас очень подкосили», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате. Команда Адиева в последний раз побеждала в РПЛ 14 сентября, обыграв «Сочи» со счётом 2:0. ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ.

