Мареска раскритиковал игроков «Челси» после поражения от «Сандерленда» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об игре своей команды после матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонцы проиграли «Сандерленду» со счётом 1:2.

«В целом думаю, мы были недостаточно хороши. Когда играешь недостаточно хорошо в Премьер-лиге, мы знаем, что последствия могут быть плачевными. Много раз говорил: когда не можешь победить, важно не проиграть.

Второй гол был забит всего одним длинным пасом в штрафную, у нас было два центральных защитника против нападающего, мы не смогли как следует защититься. Первый гол был забит вбрасыванием, но это сложно, потому что в штрафную площадь приходят шесть или семь игроков. Однако думаю, мы были недостаточно хороши.

Это может быть лёгкая ситуация, потому что у нас игра два на одного, нападающий расположен спиной к воротам, так что это лёгкая позиция для защиты, но, наверное, мы лишь немного попытались справиться с этим, ведь шла 90+3-я минута. Но в этом случае, безусловно, нам нужно играть лучше.

Думаю, мы были недостаточно хороши, не хватало креативности, мы мало что создали, кроме, пожалуй, гола, нам было тяжело. Нам нужно, чтобы наши игроки выкладывались на все 100%. Даже при счёте 1:0 мы проиграли несколько единоборств, потеряли несколько вторых пасов. С такой командой нам нужно играть лучше», – приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После этой встречи лондонцы с 14 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» находится на второй строчке, у этой команды 17 очков.