Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска раскритиковал игроков «Челси» после поражения от «Сандерленда» в АПЛ

Мареска раскритиковал игроков «Челси» после поражения от «Сандерленда» в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об игре своей команды после матча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонцы проиграли «Сандерленду» со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гарначо – 4'     1:1 Изидор – 22'     1:2 Тальби – 90+3'    

«В целом думаю, мы были недостаточно хороши. Когда играешь недостаточно хорошо в Премьер-лиге, мы знаем, что последствия могут быть плачевными. Много раз говорил: когда не можешь победить, важно не проиграть.

Второй гол был забит всего одним длинным пасом в штрафную, у нас было два центральных защитника против нападающего, мы не смогли как следует защититься. Первый гол был забит вбрасыванием, но это сложно, потому что в штрафную площадь приходят шесть или семь игроков. Однако думаю, мы были недостаточно хороши.

Это может быть лёгкая ситуация, потому что у нас игра два на одного, нападающий расположен спиной к воротам, так что это лёгкая позиция для защиты, но, наверное, мы лишь немного попытались справиться с этим, ведь шла 90+3-я минута. Но в этом случае, безусловно, нам нужно играть лучше.

Думаю, мы были недостаточно хороши, не хватало креативности, мы мало что создали, кроме, пожалуй, гола, нам было тяжело. Нам нужно, чтобы наши игроки выкладывались на все 100%. Даже при счёте 1:0 мы проиграли несколько единоборств, потеряли несколько вторых пасов. С такой командой нам нужно играть лучше», – приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После этой встречи лондонцы с 14 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» находится на второй строчке, у этой команды 17 очков.

Материалы по теме
«Челси» проиграл одной из беднейших команд АПЛ. И опять забил экс-игрок РПЛ!
«Челси» проиграл одной из беднейших команд АПЛ. И опять забил экс-игрок РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android