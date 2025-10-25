Гендиректор «Крыльев» Джабраилов сообщил, что Магомед Адиев продолжит работу в клубе

Генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов ответил на вопрос о будущем главного тренера самарцев Магомеда Адиева после поражения команды в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги от ЦСКА (0:1). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

— Адиев продолжит работу в «Крыльях»?

— Да, продолжит, — передаёт слова Джабраилова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», в активе которых по 26 очков, проведут свои матчи в 13-м туре в воскресенье, 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.