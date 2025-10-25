Фабио Челестини высказался о победе ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в матче 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:0).

«Чтобы выигрывать такие матчи, надо проделать большую работу. Невозможно всегда играть ярко. Особенно когда соперник обороняется так глубоко. Обычно «Крылья» высоко прессингуют, но сегодня они не поднимались выше 30 метров на своей половине. Нам было тяжело забросить мячи за спины, сыграть в стенку. Но нам было необходимо выиграть. Такая победа идёт за две», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.