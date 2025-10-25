Скидки
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини высказался о победе ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Фабио Челестини высказался о победе ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в матче 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Чтобы выигрывать такие матчи, надо проделать большую работу. Невозможно всегда играть ярко. Особенно когда соперник обороняется так глубоко. Обычно «Крылья» высоко прессингуют, но сегодня они не поднимались выше 30 метров на своей половине. Нам было тяжело забросить мячи за спины, сыграть в стенку. Но нам было необходимо выиграть. Такая победа идёт за две», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

