Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Тулуза, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:0, 9-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«Монако» победил «Тулузу» в 9-м туре Лиги 1, Головин вышел в старте и отыграл 76 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Гийом Парадис. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Салису – 3'    

Единственный мяч в игре был забит на третьей минуте. Отличился защитник Мохаммед Салису. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе впервые с августа и провёл в матче 76 минут.

Победа позволила «Монако» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды теперь 17 набранных очков. У лидирующего «ПСЖ» — 20. «Марсель» располагается на второй строчке с 18 очками и игрой в запасе. «Тулуза» осталась на восьмом месте с 13 очками в девяти играх.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей
Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», «Зенит» — «Динамо», Формула-1, НБА и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android