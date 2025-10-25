«Монако» победил «Тулузу» в 9-м туре Лиги 1, Головин вышел в старте и отыграл 76 минут

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Гийом Парадис. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на третьей минуте. Отличился защитник Мохаммед Салису. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе впервые с августа и провёл в матче 76 минут.

Победа позволила «Монако» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды теперь 17 набранных очков. У лидирующего «ПСЖ» — 20. «Марсель» располагается на второй строчке с 18 очками и игрой в запасе. «Тулуза» осталась на восьмом месте с 13 очками в девяти играх.