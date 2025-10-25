Фабио Челестини: мы можем отметить и 40 лет игры Игоря Акинфеева за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.

«Я нервничал, ситуация в концовке была не самая благоприятная. Конечно, мне хотелось бы, чтобы Акинфеев в свой значимый день сыграл, но у него травма. Не было мысли выпустить его под аплодисменты. Но у него много лет ещё. Мы можем отметить и 40 лет его игры за ЦСКА», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, столичный клуб посвятил матч Акинфееву, который играет за армейцев на протяжении 35 лет.