Главная Футбол Новости

Фабио Челестини: мы можем отметить и 40 лет игры Игоря Акинфеева за ЦСКА

Фабио Челестини: мы можем отметить и 40 лет игры Игоря Акинфеева за ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Я нервничал, ситуация в концовке была не самая благоприятная. Конечно, мне хотелось бы, чтобы Акинфеев в свой значимый день сыграл, но у него травма. Не было мысли выпустить его под аплодисменты. Но у него много лет ещё. Мы можем отметить и 40 лет его игры за ЦСКА», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, столичный клуб посвятил матч Акинфееву, который играет за армейцев на протяжении 35 лет.

