Вратарь ЦСКА Тороп — о победе над «Крыльями»: через такие игры даётся опыт

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Крылья» хорошо оборонялись. Наша позиционная атака была не лучшей. Во втором тайме перестроились, стали появляться моменты. Лука вколотил. Удалось удержать счёт. Самое главное, что победили.

Мы в раздевалке смеялись. Подбадривали друг друга. Надо наслаждаться игрой. Мы любим футбол. Главное, что выиграли. Через такие игры даётся опыт для побед», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.