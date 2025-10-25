Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп — о победе над «Крыльями»: через такие игры даётся опыт

Вратарь ЦСКА Тороп — о победе над «Крыльями»: через такие игры даётся опыт
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Крылья» хорошо оборонялись. Наша позиционная атака была не лучшей. Во втором тайме перестроились, стали появляться моменты. Лука вколотил. Удалось удержать счёт. Самое главное, что победили.

Мы в раздевалке смеялись. Подбадривали друг друга. Надо наслаждаться игрой. Мы любим футбол. Главное, что выиграли. Через такие игры даётся опыт для побед», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android