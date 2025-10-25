Вратарь ЦСКА Тороп: ошибки всегда будут, главное — я играю в футбол

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос о своих ошибках после победы армейцев над «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Самое главное, я играю в футбол, меня оберегают люди, помогают и подсказывают. Ошибки были, есть и всегда будут», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», у которых в активе по 26 очков, проведут свои матчи в 13-м туре в воскресенье, 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками в 13 играх занимают 11-е место в чемпионате.