Тороп: Акинфеев — один из кумиров. Счастлив, что нахожусь в ЦСКА рядом с ним

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём одноклубнике Игоре Акинфееве после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Это очень важный праздник для самого ЦСКА и Акинфеева. Хотелось подарить ему эту победу. Дай бог столько же лет ему в этом клубе. Конечно, это один из моих кумиров. Я только счастлив, что нахожусь рядом с Игорем», —передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Перед матчем 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил голкипера Игоря Акинфеева с 35-летним юбилеем выступлений за армейский клуб. Капитану красно-синих вручили памятный постер в честь круглой даты.