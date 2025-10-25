Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Тороп: Акинфеев — один из кумиров. Счастлив, что нахожусь в ЦСКА рядом с ним

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём одноклубнике Игоре Акинфееве после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Это очень важный праздник для самого ЦСКА и Акинфеева. Хотелось подарить ему эту победу. Дай бог столько же лет ему в этом клубе. Конечно, это один из моих кумиров. Я только счастлив, что нахожусь рядом с Игорем», —передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Перед матчем 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил голкипера Игоря Акинфеева с 35-летним юбилеем выступлений за армейский клуб. Капитану красно-синих вручили памятный постер в честь круглой даты.

Новости. Футбол
