Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп впервые прокомментировал пропущенный гол от Воробьёва в матче с «Локо»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал пропущенный гол от Дмитрия Воробьёва в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:3). Игрок красно-зелёных тогда отправил мяч в сетку ворот армейцев прямым ударом от углового флажка.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Начну с того, что я придержал мяч, должен был сразу выбивать. Траектория была непредсказуемая. Случилось и случилось. Работаем с Фабио и Крамаренко.

Меня поддержал Акинфеев, не только по этому моменту. Это обычный матч и обычная работа. У Фабио футбол, в который надо играть низом, я адаптируюсь к этому. Он даёт напутствие и дорогу для прогресса. Люблю играть низом. Но всё равно я вратарь, надо играть надёжно.

Моё окружение сделало так, чтобы я ничего не смотрел об этом. Просто нужно проснуться, идти дальше и переварить это. Конечно, почувствовал поддержку. Повара, массажист, все поддержали. ЦСКА — это семья. В этом плане все очень тепло поддержали.

Я заигрался. Это проблема молодых вратарей. Бывают моменты, когда думают, что всё под контролем. Однако что-то случается не по плану. Судьба меня немножко наказала. Но это драгоценный опыт. Надо стараться исправляться и переходить через это», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Комментарии
Новости. Футбол
