Лукин объяснил, почему побежал к главному тренеру ЦСКА Челестини после гола «Крыльям»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), в котором он забил победный гол.

«Конечно был тяжёлый матч. Очень важно было забрать три очка. Главное, что выиграли. Идём дальше.

Благодарен Фабио за доверие. Хотелось разделить эмоции с ним. Побежал к нему и отметили вместе. Каждый тренер мне что-то дал. Фабио больше доверяет и разговаривает. С ним намного больше прогресса», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.