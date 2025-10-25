Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, когда Алвес вернётся после травмы

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, когда Алвес вернётся после травмы
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своих подопечных без травмированного полузащитника Матеуса Алвеса, а также рассказал, когда ожидается восстановление бразильца и его возвращение на поле.

«Матеус Алвес даёт нам игру в атаке. Очевидно, он нам нужен. Но у нас достаточно игроков. Его отсутствие влияет, но несильно. Две—три недели Алвес ещё пропустит. Мы надеемся, что он вернётся после ноябрьской паузы на сборные», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Алвес выступает за ЦСКА с лета 2025 года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги в его активе два гола и результативная передача в 10 матчах.

Материалы по теме
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android