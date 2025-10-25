Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, когда Алвес вернётся после травмы

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своих подопечных без травмированного полузащитника Матеуса Алвеса, а также рассказал, когда ожидается восстановление бразильца и его возвращение на поле.

«Матеус Алвес даёт нам игру в атаке. Очевидно, он нам нужен. Но у нас достаточно игроков. Его отсутствие влияет, но несильно. Две—три недели Алвес ещё пропустит. Мы надеемся, что он вернётся после ноябрьской паузы на сборные», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Алвес выступает за ЦСКА с лета 2025 года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги в его активе два гола и результативная передача в 10 матчах.