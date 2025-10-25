Защитник ЦСКА Лукин высказался о конкуренции в команде

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», в котором армейцы победили со счётом 1:0, высказался о конкуренции в московской команде.

«Дивеев и был лидер. У нас в команде много таких игроков. Игорь сильный футболист и хороший человек. Я беру от него подсказки. У нас четыре защитника, которые конкурируют друг с другом. Рад такой конкуренции. Команда станет только сильнее от этого. Конечно, стараюсь от каждого партнера брать качества и что-то подчёркиваю», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этого матча ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.