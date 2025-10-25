Тороп рассказал, кто из вратарей РПЛ поддержал его после пропущенного гола от Воробьёва
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кто из вратарей, выступающих в Мир РПЛ, поддержал его после пропущенного гола от игрока «Локомотива» (0:3) Дмитрия Воробьёва, который тот забил прямым ударом от углового флажка.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Мне написали Агкацев и другие ребята. Все писали поддерживали. И Кафанов поддержал, когда к нам приезжал. У нас очень хорошая атмосфера», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В нынешнем сезоне Тороп принял участие в девяти матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.
