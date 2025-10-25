Тороп рассказал, кто из вратарей РПЛ поддержал его после пропущенного гола от Воробьёва

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кто из вратарей, выступающих в Мир РПЛ, поддержал его после пропущенного гола от игрока «Локомотива» (0:3) Дмитрия Воробьёва, который тот забил прямым ударом от углового флажка.

«Мне написали Агкацев и другие ребята. Все писали поддерживали. И Кафанов поддержал, когда к нам приезжал. У нас очень хорошая атмосфера», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в девяти матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.