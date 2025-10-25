Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Тороп рассказал, кто из вратарей РПЛ поддержал его после пропущенного гола от Воробьёва

Тороп рассказал, кто из вратарей РПЛ поддержал его после пропущенного гола от Воробьёва
Комментарии

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кто из вратарей, выступающих в Мир РПЛ, поддержал его после пропущенного гола от игрока «Локомотива» (0:3) Дмитрия Воробьёва, который тот забил прямым ударом от углового флажка.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Мне написали Агкацев и другие ребята. Все писали поддерживали. И Кафанов поддержал, когда к нам приезжал. У нас очень хорошая атмосфера», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в девяти матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

