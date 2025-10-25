Скидки
22:05 Мск
Защитник ЦСКА Лукин ответил, какие подсказки давал Торопу во время матча с «Крыльями»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), рассказал, как команда помогала голкиперу армейцев Владиславу Торопу.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Не сказать, что Торопу пихали. Были подсказки. Разберём это в команде. Сыграли «на ноль». Всё в порядке. Говорили ему, чтобы он был немного спокойнее, брал паузы и не нервничал», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, в предыдущем туре РПЛ в матче с московским «Локомотивом» Тороп допустил ошибку, которая привела к голу нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьёва с угла поля.

После этого матча ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.

