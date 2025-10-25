Фабио Челестини прокомментировал стычку Глебова и Рассказова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о стычке форварда армейцев Кирилла Глебова с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Глебов — очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым, случаются. Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 55-й минуте произошла стычка между форвардом ЦСКА Глебовым и защитником «Крыльев» Рассказовым. Футболисты повздорили после борьбы за мяч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.