Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини прокомментировал стычку Глебова и Рассказова

Фабио Челестини прокомментировал стычку Глебова и Рассказова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о стычке форварда армейцев Кирилла Глебова с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

«Глебов — очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым, случаются. Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 55-й минуте произошла стычка между форвардом ЦСКА Глебовым и защитником «Крыльев» Рассказовым. Футболисты повздорили после борьбы за мяч. По итогам эпизода оба игрока получили предупреждения.

Материалы по теме
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Челестини угадал со сменой игрока. А талант ЦСКА Глебов и Рассказов устроили UFC! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android