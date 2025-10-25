«Не позволю никому толкать игрока ЦСКА». Лукин — о стычке Глебова и Рассказова

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о стычке между форвардом армейцев Кириллом Глебовым и защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

«Я видел, что нашего игрока толкнули. Не позволю никому толкать и отбрыкиваться от игрока ЦСКА. В любом случае побегу туда. Когда пацана меньше ростом толкают, это неправильно», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.