Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев» Чернов: Рассказова надо заявить в кард UFC на бой с Глебовым

Защитник «Крыльев» Чернов: Рассказова надо заявить в кард UFC на бой с Глебовым
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал конфликт между полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником самарцев Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

— Как оценил бросок Рассказова?
— Наверное, его надо заявить сегодня в кард UFC, на главный бой с Глебовым (смеётся). Он сказал, что хотел максимально аккуратно его положить, но Глеб начал душить или ещё что-то, поэтому такая реакция. Коля не из тех, кто будет делать что-то злобно. Я и Глеба (Кирилла Глебова. — Прим. «Чемпионата») знаю, два максимально доброжелательных парня. Видно, накал, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

