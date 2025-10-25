Защитник «Крыльев» Чернов: Рассказова надо заявить в кард UFC на бой с Глебовым

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал конфликт между полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым и защитником самарцев Николаем Рассказовым на 55-й минуте матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили со счётом 1:0.

— Как оценил бросок Рассказова?

— Наверное, его надо заявить сегодня в кард UFC, на главный бой с Глебовым (смеётся). Он сказал, что хотел максимально аккуратно его положить, но Глеб начал душить или ещё что-то, поэтому такая реакция. Коля не из тех, кто будет делать что-то злобно. Я и Глеба (Кирилла Глебова. — Прим. «Чемпионата») знаю, два максимально доброжелательных парня. Видно, накал, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.