Лукин: мне очень нравился Гаттузо — всегда бился за команду и никого не давал в обиду

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), в котором он забил победный гол, ответил на вопрос о своём любимом игроке.

«Мне очень нравится, как играл Мальдини. Но по стилистике выделю Гаттузо. Мне очень нравился, как он всегда бился за команду и никого не давал в обиду», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Лукин провёл 15 матчей за столичный клуб во всех турнирах. После этого матча ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 27 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 очками после 13 игр занимают 11-е место в чемпионате.