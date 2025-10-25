Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал слухи о своём желании покинуть клуб

Игрок «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал слухи о своём желании покинуть клуб
Комментарии

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес отреагировал на слухи о своём желании покинуть российский клуб. Ранее ESPN сообщил, что 31-летний уругваец хочет уйти из команды и вернуться на родину в «Пеньяроль».

— Ранее ты играл в Испании. У тебя не возникало мыслей вернуться, чтобы снова попробовать себя там?
— Честно говоря, даже не думал о возможном возвращении в Испанию. Я получаю огромное удовольствие от игры в «Краснодаре», в России и хочу помогать клубу, — приводит слова Гонсалеса Odds.ru.

Джованни Гонсалес выступает за «Краснодар» с августа прошлого года. В российский клуб уругваец перебрался из испанской «Мальорки», за которую выступал с января 2022-го.

Материалы по теме
Чемпионская гонка только началась: «Краснодар» оставит конкурентов без подарка
Чемпионская гонка только началась: «Краснодар» оставит конкурентов без подарка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android