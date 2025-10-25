Игрок «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал слухи о своём желании покинуть клуб

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес отреагировал на слухи о своём желании покинуть российский клуб. Ранее ESPN сообщил, что 31-летний уругваец хочет уйти из команды и вернуться на родину в «Пеньяроль».

— Ранее ты играл в Испании. У тебя не возникало мыслей вернуться, чтобы снова попробовать себя там?

— Честно говоря, даже не думал о возможном возвращении в Испанию. Я получаю огромное удовольствие от игры в «Краснодаре», в России и хочу помогать клубу, — приводит слова Гонсалеса Odds.ru.

Джованни Гонсалес выступает за «Краснодар» с августа прошлого года. В российский клуб уругваец перебрался из испанской «Мальорки», за которую выступал с января 2022-го.