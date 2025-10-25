Президент «Интера» выступил с заявлением по поводу пенальти в матче с «Наполи»

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о пенальти в ворота своей команды на 33-й минуте в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Его реализовал полузащитник хозяев поля Кевин Де Брёйне, а неаполитанцы одержали победу в матче со счётом 3:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани.

«Я хочу внести свой вклад в футбольную систему, потому что даже я немного запутался и нуждаюсь в большей ясности. «Наполи» заслужил победу, но инцидент с пенальти стал решающим для изменения баланса сил и родился благодаря рекомендации помощника. Судья не дал свисток: я думаю, что этот инцидент должен был быть рассмотрен VAR, и видеозаписи пролили бы большую ясность. Победа «Наполи», на мой взгляд, в основном объяснялась этим. Если вернуться к моменту пенальти, мы должны рассматривать его как отдельный инцидент, независимый от самого матча.

Начну со слов самого Рокки: «Хватит мягких пенальти». Я читал комментарии уважаемых журналистов, которые считают, что это был не пенальти, и хотел внести свою лепту в обсуждение, чтобы внести некоторую ясность. Я верю в центральную роль судьи: если в дело вмешался помощник, на судью уже не так легко повлиять. В перерыве я зашёл в раздевалку, и пенальти, безусловно, оставил горький осадок. «Наполи» победил бы, но я имею в виду хронологию матча и то, как мы дошли до этого эпизода. С этого момента матч изменился: «Наполи» заслужил победу в последние полчаса, наши игроки выложились на полную. Честь и хвала им», – приводит слова Маротты официальный сайт миланского клуба.