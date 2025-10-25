Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Интера» выступил с заявлением по поводу пенальти в матче с «Наполи»

Президент «Интера» выступил с заявлением по поводу пенальти в матче с «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о пенальти в ворота своей команды на 33-й минуте в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Его реализовал полузащитник хозяев поля Кевин Де Брёйне, а неаполитанцы одержали победу в матче со счётом 3:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

«Я хочу внести свой вклад в футбольную систему, потому что даже я немного запутался и нуждаюсь в большей ясности. «Наполи» заслужил победу, но инцидент с пенальти стал решающим для изменения баланса сил и родился благодаря рекомендации помощника. Судья не дал свисток: я думаю, что этот инцидент должен был быть рассмотрен VAR, и видеозаписи пролили бы большую ясность. Победа «Наполи», на мой взгляд, в основном объяснялась этим. Если вернуться к моменту пенальти, мы должны рассматривать его как отдельный инцидент, независимый от самого матча.

Начну со слов самого Рокки: «Хватит мягких пенальти». Я читал комментарии уважаемых журналистов, которые считают, что это был не пенальти, и хотел внести свою лепту в обсуждение, чтобы внести некоторую ясность. Я верю в центральную роль судьи: если в дело вмешался помощник, на судью уже не так легко повлиять. В перерыве я зашёл в раздевалку, и пенальти, безусловно, оставил горький осадок. «Наполи» победил бы, но я имею в виду хронологию матча и то, как мы дошли до этого эпизода. С этого момента матч изменился: «Наполи» заслужил победу в последние полчаса, наши игроки выложились на полную. Честь и хвала им», – приводит слова Маротты официальный сайт миланского клуба.

Материалы по теме
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android