«Что будет дальше? Мне жутко интересно». Елагин — о победе «МЮ» над «Брайтоном»

Известный комментатор Александр Елагин оценил победу «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2).

«Спасибо обеим командам за классный футбол. На «Олд Траффорд» мы увидели игру, в которой каждый из соперников хотел другого переиграть, именно переиграть, а не перебегать, не передавить, не перебороть. Хюрцелер делает свою работу на «отлично».

Но, конечно, именинником сегодняшнего вечера является португалец Аморим. Многие костерили его за упрямство во внедрении своей излюбленной системы из трёх защитников и маниакальном стремлении ничего не менять. Как оказалось, он был прав. Во всяком случае, на данном этапе, на сегодня – прав. Выиграны подряд три матча, а соперник (кстати, далеко не самый слабый!) даже когда прижимал хозяев к воротам, голевых моментов не создавал. Суперспасений Ламменса не было – ну, и слава богу! Значит, оборона «МЮ» сыграла выше всяких похвал.

Гол Дэнни Уэлбека – суперкласс! Вспомнил (и всплакнул) Бекса – так бил и забивал только он! Гол Костуласа – суперляп Зиркзее! Какого, спрашивается, ляда ты приходишь на помощь защитникам при подаче корнера и играешь, как испуганный юниор.

Судью Тейлора предлагаю не обсуждать. Лично у меня к нему только один вопрос — при фоле Де Кёйпера на Амаде. Но уверенная победа 4:2 этот вопрос и обсуждение снимает.

Всех фанов «Юнайтед» с победой! Заслуженно. По праву. Следим за упрямцем Аморимом. Что будет дальше? Мне жутко интересно», — написал Елагин в своём телеграм-канале.