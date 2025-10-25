«Не исключено сокращение бюджета «Спартака». Юрист — о санкциях США против «Лукойла»

Юрист в сфере санкционного права и комплаенса Иван Таратухин рассказал, как санкции США против компании «Лукойл» могут повлиять на положение московского «Спартака», принадлежащего нефтяной корпорации. Санкции были введены в среду, 22 октября, Минфином США.

«Компании придётся удлинять цепочки поставок, привлекать дополнительных посредников и нести дополнительные издержки, что может снизить объёмы продаж. В этой связи будущее таких активов, как футбольный клуб, явно будет решаться не в первую очередь, небыстро. Думаю, полностью избавляться от «Спартака» и искать на него нового владельца в «Лукойле» не будут – клуб ценный актив в плане маркетинга и пиара.

Наиболее вероятный сценарий – передача пакета акций дружественному лицу, при этом по факту «Лукойл» сохранит контроль. Кроме того, не исключено сокращение бюджета «Спартака», если финансовые издержки от санкций будут велики. Решение Трампа свежее, его только предстоит оценить», – приводят слова Таратухина «Ведомости».