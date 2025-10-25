Конте – о заявлении президента «Интера»: они просто создают алиби для игроков и тренера

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о заявлении президента «Интера» Джузеппе Маротты о пенальти в матче 8-го тура итальянской Серии А. Действующие победители чемпионата Италии обыграли миланский клуб со счётом 3:1.

«Интер» присылает Маротту и директоров при любой возможности, а в «Наполи» я прихожу сюда сам. Команда должна оценить и понять, почему проиграла. Поступая так, они просто создают алиби для игроков и тренера. Я бы этого не допустил. Маротта — президент, однако это неправильно, что он приходит сюда и делает такие заявления…

При всём уважении к руководителям, говорю: оставьте эти вопросы тем, кто действительно участвовал в матче, потому что это принижает и роль тренера. Я всегда защищал себя сам, поэтому клуб, делающий подобные заявления… Ладно», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.