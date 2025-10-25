Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте – о заявлении президента «Интера»: они просто создают алиби для игроков и тренера

Конте – о заявлении президента «Интера»: они просто создают алиби для игроков и тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о заявлении президента «Интера» Джузеппе Маротты о пенальти в матче 8-го тура итальянской Серии А. Действующие победители чемпионата Италии обыграли миланский клуб со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

«Интер» присылает Маротту и директоров при любой возможности, а в «Наполи» я прихожу сюда сам. Команда должна оценить и понять, почему проиграла. Поступая так, они просто создают алиби для игроков и тренера. Я бы этого не допустил. Маротта — президент, однако это неправильно, что он приходит сюда и делает такие заявления…

При всём уважении к руководителям, говорю: оставьте эти вопросы тем, кто действительно участвовал в матче, потому что это принижает и роль тренера. Я всегда защищал себя сам, поэтому клуб, делающий подобные заявления… Ладно», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.

Материалы по теме
Президент «Интера» выступил с заявлением по поводу пенальти в матче с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android