«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хазм» в саудовской Про-Лиге, Роналду забил 950-й гол в карьере

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хазм» и «Аль-Наср». Победу со счётом 2:0 одержала команда Криштиану Роналду.

Первый гол в матче забил Жоау Феликс. Форвард гостей отличился на 25-й минуте встречи. Во втором тайме на 79-й минуте нападающий Криштиану Роналду увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0. Тем самым португалец забил 950-й гол в своей карьере.

После шести туров «Аль-Хазм» набрал пять очков и занимает 14-е место. «Аль-Наср», набравший 18 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав на три очка больше преследователей.