Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хазм» в саудовской Про-Лиге, Роналду забил 950-й гол в карьере

Комментарии

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хазм» и «Аль-Наср». Победу со счётом 2:0 одержала команда Криштиану Роналду.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 25'     0:2 Роналду – 88'    

Первый гол в матче забил Жоау Феликс. Форвард гостей отличился на 25-й минуте встречи. Во втором тайме на 79-й минуте нападающий Криштиану Роналду увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0. Тем самым португалец забил 950-й гол в своей карьере.

После шести туров «Аль-Хазм» набрал пять очков и занимает 14-е место. «Аль-Наср», набравший 18 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав на три очка больше преследователей.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
