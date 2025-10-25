Тренер «Интера» Киву: не следует слишком много размышлять о поражении от «Наполи»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (1:3).

«Хочу поговорить о футболе, о матче и о том, что сделали игроки. Мы хорошо играли в первом тайме, стараясь сохранять баланс и создавать моменты: если не ошибаюсь, дважды попали в штангу. Несмотря на хорошую реакцию в конце первого тайма, пропустили гол. Возможно, энтузиазм от этих позитивных моментов немного сбил нас с толку после перерыва, поскольку мы были так полны решимости вернуться в игру. Уступали 0:2, но хорошо, что смогли отыграть один гол.

К сожалению, после этого инцидента мы потратили силы на споры со скамейкой запасных, а затем не смогли переломить ход игры. Зря потратили силы. Нужно было быть бдительными, понимать динамику и моменты матча. Нам не хватило понимания опасности второго гола: задействовали много игроков в построении атак, и длинная передача от Спинаццолы стала неожиданностью для нас. Видели движение Мактоминея, но слишком поздно его пресекли. Третий же гол был пропущен из-за недостатка концентрации: нельзя так просто пропускать голы.

Горжусь своей командой и даже больше уверен в ней, чем до матча. Первый тайм был отличным, играли интенсивно и самоотверженно с «Наполи», который был полон желания победить. Доминировали, терпели, когда нужно, и приехали сюда, чтобы навязать свою игру с самого начала. Однако футбол требует внимания, бдительности и мастерства в решающие моменты: во втором тайме нам чего-то не хватило. Мы не можем тратить энергию на споры с запасными соперника.

Мы должны думать только о матче и о том, чего хотим добиться. Не следует слишком много размышлять об этом поражении, оно не перечеркнёт всех наших хороших выступлений: нам нужно быть морально готовыми к возобновлению клубных турниров, но у нас всегда это получалось, и я убеждён, что мы справимся снова. Нам нужно понимать, что мы едины, что мы сильная команда, которая знает, как реагировать, и делала это в последние годы», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».