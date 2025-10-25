Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте – после матча с «Интером»: возможно, кто-то нас проклял, но мы продолжаем играть

Конте – после матча с «Интером»: возможно, кто-то нас проклял, но мы продолжаем играть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команда обыграла миланский «Интер» со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

«Живу этой игрой вместе со своими футболистами, и в радости, и в горе. Мы играли с, на мой взгляд, лучшей командой Италии. Они потеряли несколько человек в ходе матча, однако на бумаге их состав совершенно не похож на все остальные. Они дважды за три года выходили в финал Лиги чемпионов не из-за случайности.

Выиграть этот матч, несмотря на все трудности, которые у нас были: отсутствие таких игроков, как Лоботка, Ррахмани, Мерет и Хойлунд, потеря Де Брёйне и отсутствие Лукаку ещё с предсезонной подготовки… Возможно, кто-то нас проклял, но мы всё равно продолжаем играть. «Интер» приехал сюда сегодня, чтобы в спортивном плане «убить» нас, поскольку они были в отличной форме и одержали семь побед подряд, противостоя такой команде, как наша, которая проиграла «Торино» (0:1) и «ПСВ» (2:6).

Если вы понимаете этот момент кампании, то нужно «убивать» соперника, однако мы не собирались умирать. Несмотря на все эти проблемы, мы продемонстрировали отличную игру», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.

Материалы по теме
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
Конте опять сделал это! «Интер» давил, но всё равно проиграл проблемному «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android