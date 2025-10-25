Конте – после матча с «Интером»: возможно, кто-то нас проклял, но мы продолжаем играть

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команда обыграла миланский «Интер» со счётом 3:1.

«Живу этой игрой вместе со своими футболистами, и в радости, и в горе. Мы играли с, на мой взгляд, лучшей командой Италии. Они потеряли несколько человек в ходе матча, однако на бумаге их состав совершенно не похож на все остальные. Они дважды за три года выходили в финал Лиги чемпионов не из-за случайности.

Выиграть этот матч, несмотря на все трудности, которые у нас были: отсутствие таких игроков, как Лоботка, Ррахмани, Мерет и Хойлунд, потеря Де Брёйне и отсутствие Лукаку ещё с предсезонной подготовки… Возможно, кто-то нас проклял, но мы всё равно продолжаем играть. «Интер» приехал сюда сегодня, чтобы в спортивном плане «убить» нас, поскольку они были в отличной форме и одержали семь побед подряд, противостоя такой команде, как наша, которая проиграла «Торино» (0:1) и «ПСВ» (2:6).

Если вы понимаете этот момент кампании, то нужно «убивать» соперника, однако мы не собирались умирать. Несмотря на все эти проблемы, мы продемонстрировали отличную игру», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой игры «Наполи» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Интер» с 15 очками находится на третьем месте.