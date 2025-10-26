Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ковентри Сити» Лэмпарда повторил достижение сезона-1965/1966

«Ковентри Сити» Лэмпарда повторил достижение сезона-1965/1966
Комментарии

«Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда обыграл «Уотфорд» в 12-м туре Чемпионшипа со счётом 3:1. Эта победа позволила команде экс-игрока «Челси» и сборной Англии достичь показателя в 34 забитых мяча после 12 стартовых туров второго по силе дивизиона. В последний раз подобного показателя достиг «Вулверхэмптон» в сезоне-1965/1966.

Англия — Чемпионшип . 12-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Томас-Асанте – 3'     2:0 Аллен – 7'     3:0 Сакамото – 42'     3:1 Луза – 69'    
Удаления: нет / Абанква – 44'

Лучшим показателем в истории второго английского дивизиона по голам в 12 стартовых турах принадлежит «Блэкберн Роверс» — в сезоне-1954/1955 эта команда поразила ворота соперника 38 раз на данном отрезке.

К этому моменту «Ковентри Сити» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа.

Материалы по теме
«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android