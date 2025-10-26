«Ковентри Сити» Лэмпарда повторил достижение сезона-1965/1966
«Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда обыграл «Уотфорд» в 12-м туре Чемпионшипа со счётом 3:1. Эта победа позволила команде экс-игрока «Челси» и сборной Англии достичь показателя в 34 забитых мяча после 12 стартовых туров второго по силе дивизиона. В последний раз подобного показателя достиг «Вулверхэмптон» в сезоне-1965/1966.
Англия — Чемпионшип . 12-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Томас-Асанте – 3' 2:0 Аллен – 7' 3:0 Сакамото – 42' 3:1 Луза – 69'
Удаления: нет / Абанква – 44'
Лучшим показателем в истории второго английского дивизиона по голам в 12 стартовых турах принадлежит «Блэкберн Роверс» — в сезоне-1954/1955 эта команда поразила ворота соперника 38 раз на данном отрезке.
К этому моменту «Ковентри Сити» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа.
