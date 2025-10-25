Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Валенсия — Вильярреал, результат матча 25 октября 2025, счёт 0:2, 10-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Вильярреал» уверенно победил «Валенсию» в матче 10-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 2:0 одержали гости.

Испания — Примера . 10-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 45'     0:2 Комесанья – 57'    

На 45-й минуте нападающий «Вильярреала» Херар Морено открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 57-й минуте полузащитник Сантьяго Комесанья удвоил преимущество гостей.

«Вильярреал» набрал 20 очков в первых 10 матчах чемпионата Испании — 2025/2026 и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «Реала» и «Барселоны», которые проведут очный матч в 10-м туре, составляет, соответственно, четыре и два очка. «Валенсия» с девятью очками располагается на 15-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
