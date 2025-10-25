Главный тренер «Торпедо» Кононов выразил соболезнования после смерти Виктора Шустикова

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов после матча 16-го тура Лиги Pari с песчанокопской «Чайкой» (3:2) выразил соболезнования после смерти легендарного экс-футболиста автозаводцев и сборной СССР Виктора Шустикова.

«Я хочу от себя, от всей команды и всего штаба, выразить соболезнования всем болельщикам «Торпедо» и не только, всей футбольной общественности, которая знает и знала, как играл и как тренировал Виктор Шустиков. Это легенда нашего футбола. В первую очередь, хочу выразить искренние соболезнования семье. Утрата близкого — это всегда тяжело, много переживаний.

Виктор Михайлович Шустиков — это легенда советского футбола. Я был ещё маленьким, но помню, как папа, который болел за «Торпедо», всегда говорил, что Виктор Шустиков никого не пропустит в центральной зоне. Он играл центральным защитником и очень много матчей подряд провёл без замен. И в сборной СССР добивался самых больших результатов. Я познакомился с ним лично, когда только пришёл в клуб. У нас было собрание с ветеранами, мы пообщались, и он тогда очень доброжелательно отнёсся к моему приходу. Мы хорошо поговорили. Желал, чтобы «Торпедо» стало тем клубом, который был раньше. На данный момент мы только на пути к этому.

День запомнится тем, что мы в этот день скорби выиграли матч. Вырвали, можно так сказать, потому что игра была непростой. Соперник очень хороший, в «Чайке» молодые и перспективные ребята. Они отдавались игре. Тем не менее, при счёте 1:1 нам удалось забить и выиграть. Конечно, есть ошибки, есть игра в атаке и в обороне, над которой надо скрупулёзно работать. Но за тот небольшой промежуток времени, что прошёл, мне нравится, как ребята относятся к делу и впитывают новые требования. Игроки должны понимать эти требования и выполнять свои функции с полной самоотдачей. Сегодня ребята сделали результат, и это самое главное», – приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Шустиков выступал на позиции защитника. За «Торпедо» он играл с 1958 по 1972 год, а с 1968 года был капитаном команды. Виктор является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427)