Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ланс— Марсель, результат матча 25 октября 2025, счёт 2:1, 9-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«Марсель» проиграл «Лансу» из-за автогола и не смог вернуться на первое место в Лиге 1
Аудио-версия:
Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 17'     1:1 Эдуар – 23'     2:1 Павар – 53'    

На 17-й минуте англичанин Мэйсон Гринвуд вывел «Марсель» вперёд. На 23-й минуте нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте французский защитник гостей Бенжамен Павар отправил мяч в собственные ворота.

Благодаря победе в очном матче «Ланс» опередил «Марсель» и поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков — на одно меньше, чем у лидирующего «ПСЖ». «Марсель» упустил шанс вернуться на первое место в Лиге 1 и опустился на третью строчку с 18 очками.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
