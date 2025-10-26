«Марсель» проиграл «Лансу» из-за автогола и не смог вернуться на первое место в Лиге 1

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 17-й минуте англичанин Мэйсон Гринвуд вывел «Марсель» вперёд. На 23-й минуте нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте французский защитник гостей Бенжамен Павар отправил мяч в собственные ворота.

Благодаря победе в очном матче «Ланс» опередил «Марсель» и поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков — на одно меньше, чем у лидирующего «ПСЖ». «Марсель» упустил шанс вернуться на первое место в Лиге 1 и опустился на третью строчку с 18 очками.