Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим: вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру

Тренер «МЮ» Аморим: вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Кунья – 24'     2:0 Каземиро – 34'     3:0 Мбемо – 61'     3:1 Уэлбек – 74'     3:2 Костулас – 90+2'     4:2 Мбемо – 90+6'    

«Всё хорошо. Думаю, мы неплохо сыграли, но в концовке пришлось приложить больше усилий, из-за своей ошибки пропустили первый гол. Это чувствовалось: на данном отрезке матча мы были ближе к четвёртому забитому мячу, а не к пропущенному. Наш соперник делал всё возможное: бежал, играл с мячом, держал его при необходимости. Это была хорошая игра.

Мы храбро шли в прессинг, особенно в первом тайме, выиграли много единоборств. Мы понимали, когда следовало отойти в оборону, я вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
Комментарии
