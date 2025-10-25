Тренер «МЮ» Аморим: вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2).

«Всё хорошо. Думаю, мы неплохо сыграли, но в концовке пришлось приложить больше усилий, из-за своей ошибки пропустили первый гол. Это чувствовалось: на данном отрезке матча мы были ближе к четвёртому забитому мячу, а не к пропущенному. Наш соперник делал всё возможное: бежал, играл с мячом, держал его при необходимости. Это была хорошая игра.

Мы храбро шли в прессинг, особенно в первом тайме, выиграли много единоборств. Мы понимали, когда следовало отойти в оборону, я вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».