Тренер «МЮ» Аморим: вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2).
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Кунья – 24' 2:0 Каземиро – 34' 3:0 Мбемо – 61' 3:1 Уэлбек – 74' 3:2 Костулас – 90+2' 4:2 Мбемо – 90+6'
«Всё хорошо. Думаю, мы неплохо сыграли, но в концовке пришлось приложить больше усилий, из-за своей ошибки пропустили первый гол. Это чувствовалось: на данном отрезке матча мы были ближе к четвёртому забитому мячу, а не к пропущенному. Наш соперник делал всё возможное: бежал, играл с мячом, держал его при необходимости. Это была хорошая игра.
Мы храбро шли в прессинг, особенно в первом тайме, выиграли много единоборств. Мы понимали, когда следовало отойти в оборону, я вижу хорошие знаки того, что мы понимаем игру», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Комментарии
- 26 октября 2025
-
00:09
-
00:01
-
00:00
- 25 октября 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:40
-
22:31
-
22:24
-
22:23
-
22:06
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:26