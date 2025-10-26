Скидки
Юрист Бойко рассказал, как «Лукойл» может смягчить влияние санкций США на «Спартак»

Юрист в сфере санкционного права и комплаенса Глеб Бойко оценил влияние санкций Минфина США против компании «Лукойл» на московский «Спартак», а также рассказал, каким образом может быть смягчено давление на клуб.

«Иностранные контрагенты будут бояться вторичных санкций – то есть ограничений за взаимодействие с подсанкционным лицом. Американские банки-корреспонденты просто не проведут такие транзакции. Влияние санкций можно смягчить снижением доли участия ниже этого порога или полной продажей клуба.

Тем не менее, учитывая ограниченные международные связи российских клубов, прямое воздействие санкций вряд ли окажется критичным, дополнительные изменения в структуре собственности могут не потребоваться», — приводят слова Бойко «Ведомости».

«С трансферами будет сильно сложнее». Как «Спартак» затронут санкции США против «Лукойла»?
