Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани высказался после разгромной победы в матче с «Боруссией» М

Тренер «Баварии» Компани высказался после разгромной победы в матче с «Боруссией» М
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:0).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 64'     0:2 Геррейру – 69'     0:3 Карл – 81'    
Удаления: Кастроп – 19' / нет

«Первый тайм был очень эмоциональным, «Гладбах» боролся за каждый мяч. Они часто нейтрализовали наших нападающих. Мы чувствовали, что они выложились на полную, несмотря на красную карточку – болельщики во многих моментах ликовали. Мы сохраняли спокойствие и старались сдерживать эмоции. Во втором тайме мы поддерживали темп и много играли поперек поля. В какой-то момент нужно использовать свои шансы, что мы и сделали», – приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

После этой игры «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с тремя очками находится на последней, 18-й строчке, в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Истории
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android