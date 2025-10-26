Тренер «Баварии» Компани высказался после разгромной победы в матче с «Боруссией» М

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:0).

«Первый тайм был очень эмоциональным, «Гладбах» боролся за каждый мяч. Они часто нейтрализовали наших нападающих. Мы чувствовали, что они выложились на полную, несмотря на красную карточку – болельщики во многих моментах ликовали. Мы сохраняли спокойствие и старались сдерживать эмоции. Во втором тайме мы поддерживали темп и много играли поперек поля. В какой-то момент нужно использовать свои шансы, что мы и сделали», – приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

После этой игры «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с тремя очками находится на последней, 18-й строчке, в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.