Киммих — после разгрома «Боруссии» Мёнхенгладбах: у них были амбициозные планы

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих после матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:0) высказался об игре своей команды.

«Это определённо была игра на терпение. Поначалу мне показалось, что «Боруссия» хотела прессинговать высоко. У них были амбициозные планы, они действовали смело и неплохо начали. Конечно, мы должны были выйти вперёд уже после первой минуты. Но красная карточка сделала игру на терпение, они изменили план и отсиживались очень глубоко. Мы знали, что должны сохранять спокойствие и терпение.

Наши 13 побед в официальных матчах на старте — не случайность, это награда за упорный труд, постоянные тренировки и чёткую структуру команды. У нас действительно хорошая команда, видно, что ребята, которые выходят на поле, сразу готовы играть. Это очень важно. Мы радуемся друг за друга, когда они забивают или отдают голевые передачи. У нас очень однородная команда, однако мы не витаем в облаках. Всё дело в игре, каждый хочет самоутвердиться, но мы все делаем это ради команды», – приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенского клуба.

После этой игры «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с тремя очками находится на последней, 18-й строчке, в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.