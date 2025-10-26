Скидки
«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ
«Ливерпуль» со счётом 2:3 уступил «Брентфорду» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Это четвёртое поражение мерсисайдцев подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

Серия поражений «красных» в текущем сезоне АПЛ началась в 6-м туре: тогда команда Арне Слота проиграла «Кристал Пэлас» (1:2). С аналогичным счётом завершились игры с «Челси» и с «Манчестер Юнайтед», теперь же эту серию пополнила и встреча с «пчёлами». В следующем туре действующие чемпионы Англии 1 ноября примут на своём поле «Астон Виллу».

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

