«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ

«Ливерпуль» со счётом 2:3 уступил «Брентфорду» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Это четвёртое поражение мерсисайдцев подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Серия поражений «красных» в текущем сезоне АПЛ началась в 6-м туре: тогда команда Арне Слота проиграла «Кристал Пэлас» (1:2). С аналогичным счётом завершились игры с «Челси» и с «Манчестер Юнайтед», теперь же эту серию пополнила и встреча с «пчёлами». В следующем туре действующие чемпионы Англии 1 ноября примут на своём поле «Астон Виллу».

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.