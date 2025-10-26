В «Спартаке» считают ситуацию в клубе после санкций США неопределённой — источник

В московском «Спартаке» считают ситуацию вокруг клуба после санкций министерства финансов США против нефтяной компании «Лукойл» неопределённой. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на неназванный источник внутри клуба. Санкции против владеющей «Спартаком» нефтедобывающей корпорации были введены в среду, 22 октября.

По данным издания, ситуация в «Спартаке» оценивается как неопределённая, со множеством сложных решений в будущем. Отмечается, что от официальных комментариев по данному вопросу в клубе отказались.

Другой источник издания, близкий к «Спартаку», сообщил, что в клубе несколько лет назад прорабатывался похожий сценарий, при котором санкции могут коснуться владельца, ситуацию он назвал контролируемой.